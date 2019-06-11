Elazığ’da 9 günlük tatilde yaralamalı ve maddi hasarlı kaza sayısı azaldı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında bu yıl Ramazan bayramında meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazalarındaciddi bir düşüş olduğu aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 9 günlük bayram dolayısıyla şehiriçi ve şehirlerarası bağlantı yol güzergahlarında artan trafik yoğunluğu sebebiyle meydana gelebilecek yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı ifade edildi. çalışma kapsamında, ekip sayısının arttırılarak hız denetimi ve kontrolleri hakkında hazırlanan uyarı levhalarının arttırıldığı, polis uygulama noktalarında yorgun sürücülerin tespit edilerek dinlenmelerinin sağlandığı belirtildi.

Polisin hız faktörünün kaza riskini arttırdığı hususunda sürücülerin bilinçlendirilmesi neticesinde9 günlük Ramazan bayramı tatilinde kent merkezinde yaralamalı trafik kazalarında yüzde 50, maddi hasarlı trafik kazalarında ise yüzde 35 oranında düşüş sağladığı bildirildi. Öteyandantüm kazalar da ise düşüsün yüzde 37 olduğu öğrenildi.