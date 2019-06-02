0553 313 94 23

Elazığ’da 75 bin kişi iftar çadırında buluştu

Elazığ’da kurulan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca yaklaşık 75 bin kişi iftar sofrasında buluştu.

02 Haziran 2019 Pazar 13:50
Elazığ’da 75 bin kişi iftar çadırında buluştu

Elazığ’da kurulan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca yaklaşık 75 bin kişi iftar sofrasında buluştu.


Ramazan ayı nedeniyle her sene olduğu gibi bu sene de Elazığ Belediyesi tarafından iftar çadırı kuruldu. Ahmet Aytar Meydanı’nda kurulan ve her gün binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan iftar çadırında vatandaşlar, Ramazan ayının maneviyatını, huzur ve bereketini aynı sofrada paylaştı. Genç yaşlı, kadın erkek binlerce vatandaşı aynı heyecanla bir araya getiren iftar çadırına, öğrenciler başta olmak üzere evinden uzak vatandaşlar ve başka illerden gelenler de konuk oldu. Yemeklerin usta eller tarafından hijyen kurallarına uygun bir ortamda hazırlanarak sunulması ise çadıra olan ilgi ve katılımı arttırdı. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca yaklaşık 75 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu.


Her yaştanve kesimden vatandaşın iftar çadırına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Birliğimizin ve beraberliğimizin en sık yaşandığı bu mübarek ayda vatandaşlarımızla aynı heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimizi ezana dakikalar kala uzun kuyruklarla tatlı bir bekleyiş içinde görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu tür hizmetler birliğimize beraberliğimize büyük katkı sağlıyor. İnşallah birlik beraberlik içerisinde nice Ramazan’lar yaşarız. İç içe olmaktan onur duyduğum vatandaşlarımla daha yaşanabilir bir Elazığ oluşturmaya büyük gayret göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kılınç belediye personeliyle bayramlaştı
    1. Başkan Kılınç belediye personeliyle..
    2. Orhaneli’de gençler Kur-an’ı Kerim ile..
    3. Kocaeli'de otomobille hafif ticari..
    4. Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp..
    5. Türk Hava Yolları'ndan yılın rekoru
    6. Ümraniye Belediyesi, geleneksel..
    7. Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Staj..
    8. Beşiktaş Divan Kurulu eski Üyesi Hasan..
    9. Böyle eziyet görülmedi
    10. THY'den yılın rekoru
    11. ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    12. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    13. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    14. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    15. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    16. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    17. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    18. Avşar’ın bayram mesajı
    19. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    20. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür