Elazığ’da 419 bin 71 seçmen oy kullanacak

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde Elazığ genelinde toplam bin 654 sandık kurulacak, 419 bin 71 seçmen ise oy kullanacak.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu il il kurulacak sandık sayısı ile oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı.

YSK’dan alınan verilere göre, Elazığ merkezde968 sandık kurulacak, 292 bin 883 seçmen oy kullanacak. İlçelerden Ağın’da 23 sandıkta 2 bin 445 , Alacakaya’da 22 sandıkta 4 bin 943, Baskil’de 82 sandıkta, 15 bin 636 ,Karakoçan’da 127 sandıkta 20 bin 801, Keban’da 42 sandıkta 6 bin 991, Kovancılar’da 136 sandıkta 26 bin 115, Maden’de 62 sandıkta 12 bin 931, Palu’da 80 sandıkta 16 bin 790 ve Sivrice’de64 sandıkta 8 bin 259seçmen oy kullanacak.

Elazığ’da oy kullanma işlemi sabah saat: 07.00’da başlayacak 16.00’da ise sona erecek.