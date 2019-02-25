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Elazığ’da 30. Vergi Haftasıetkinlikleri

Elazığ’da 30.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:55
Elazığ’da 30. Vergi Haftasıetkinlikleri

Elazığ’da 30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.


30. Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda ilk olarak valilik önünde bulunan Atatürk anıtına Elazığ Defterdarı Osman Akdemir ve defterdarlık personelleri tarafından çelenk bırakıldı. Çelengin konulmasının ardından iki dakika saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşıokundu.


Vergihaftası olduğunu belirten Elazığ Defterdarı Osman Akdemir, “Türkiye’nin bütün illerinde 30’uncu yılını kutluyoruz. Programlarımız 2 hafta boyunca devam edecektir. Büyükşehir olan ve vergi başkanlığı bulunan iller arasında da vergi tahsilatında Elazığ ilimiz Türkiye’de 2’nci oldu. Bu başarıdan dolayı bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:55
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