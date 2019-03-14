Elazığ’da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Elazığ’da bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde boş bir evden musluk bataryası, su sayacı, hurda bakır ve demir malzemeler çalındı. İhbar üzerineİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Çalışma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirilen 3 şüpheli belirlenerek yakalandı.

Çalıntı malzemelerde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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