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Elazığ’da 28 Şubatdarbe açıklaması

Elazığ’da 28 Şubat post modern darbesinin 22.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:36
Elazığ’da 28 Şubatdarbe açıklaması

Elazığ’da 28 Şubat post modern darbesinin 22. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması düzenlendi.


28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen porstmodern darbenin 22. Yıl dönümün nedeniyle AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi meydanında yapılan açıklamaya Milletvekilleri Sermin Balık,Zülfü Demirbağ,İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayıŞahin Şerifoğulları, partililer ve vatandaşlar katıldı.


Post modern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık sucu olduğunu haykırmak için bugün hep birlikte bir arada olduklarını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze,"Yıllar önce bugün demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odakları yetkilerin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesi ile seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulundular. Tanklardan aldıkları güçle 1000 yıl süreceğinin rüyasını görenler birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş. Ancak bu milletimizin gerçek iradesine vurulmaya çalışan pranga 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kayıp olup gitmiştir"dedi.


Darbecilerin 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi gayri meşru bir müdahalede bulunduklarını anımsatan Gürgöze,"Bürokraside görev yapanlara haksız hukuksuz sindirme politikasını izlediler. Siyaset bir araç olarak kullanılarak toplumsal düzeyi özgürlüğü demokrasi üzerine değil koku ve dayatma üzerine kurudular. ülkemizi hukuk devleti olmak çıkarıp ideolojik zulümleri ile insanları değerlerine inançlarına kültürüne göre kategorize etmeye çalıştılar”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:36
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