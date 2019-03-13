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Elazığ’da 250 öğrenci ile muhteşem kareografi

Elazığ’da 250 öğrencinin katılımıyla hazırlanan ay yıldız kareografisi hayran bıraktı.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:44
Elazığ’da 250 öğrenci ile muhteşem kareografi

Elazığ’da 250 öğrencinin katılımıyla hazırlanan ay yıldız kareografisi hayran bıraktı.


Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi tarafından öğretmenlerin organizasyonuyla öğrenciler, İstiklal Marşı’nın Kabulünü kutlamak için koreografi çalışması yaptı. Beden eğitimiöğretmenleri Gökçen Güler Acar ve Zülküf Kaya’nın koordinesinde 250 öğrenci 5 gün boyunca prova yaparak ay yıldız kareografisini yapmayı başardı.


5 gün süreni çalışmanın ardından250 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp bedenleriyle ay yıldızoluşturdu. Başarılı bir şekilde oluşturulan bayrak sonrası öğrenciler hep bir ağızdan istiklal marşını okudu. O anların Drone ile görüntülenmesi ise güzelliği ortaya çıkardı.


Görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:44
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