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Elazığ’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:25
Elazığ’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl dönümü Elazığ’da çeşitli programlar düzenlendi.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı nedeniyle Fatih Anadolu Lisesi tarafından şehitleri anma programı düzenlendi. Nurettin Ardınçıoğlu Kültür Merkezinde yapılan program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.


Günün anlam ve önemini belirten Şehit Aileleri ve Makul Gaziler Derneği Başkanı Hasan Alataş, “Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü dünya barışının sağlanması ve korunması uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi 18 Mart Şehitler günü vesilesiyle saygı ve şükran ile anıyoruz” dedi.


Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunarak, Çanakkale zaferini anlatan oyun sergilendi. Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girilen öğrencilere ise protokolü tarafından ödülleri verildi. Program, 8. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı’nın sahne alması ile sona erdi.


Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı, protokol üyeleri, şehit yakınları gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:25
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