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Elazığ’da 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:12
Elazığ’da 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada merkeze bağlı Yukarıdemirtaş köyünde bir şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla şüpheli S.A. yakalandı. Hakkında "Nitelikli İstismar, Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma da işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:12
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