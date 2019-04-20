0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Elazığ'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

UDEF tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 16 ülkeden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:04
Elazığ'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Öğretmenevi önünde, Türki Cumhuriyetler ile Asya ve Afrika ülkelerinden 70 öğrencinin yöresel kıyafetlerle katıldığı etkinlikte, öğrenciler kurdukları stantlarda fotoğraflarla ülkelerinin kültürünü, tarihi ve turistik yerlerini ziyaretçilere anlattı.

Bazı öğrencilerin, ülkelerinin halk danslarından örnekler sunduğu etkinlikte, Afrikalı öğrencilerin "Erik Dalı Gevrektir" türküsü eşliğinde sunduğu halk oyunları gösterisi ilgi çekti.

UDEF Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Fatih Gök, federasyon olarak 12 yıldır uluslararası öğrenci programını gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda Türkiye'de 203 ülkeden 150 bine yakın öğrencinin bulunduğunu belirtti.

Elazığ'da ise 34 ülkeden yaklaşık 667 yabancı uyruklu öğrencinin Fırat Üniversitesinde eğitim gördüğünü ifade eden Gök, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaların temel gayesine bakacak olursak, 150 bin üniversite öğrencisi Türkiye'de bulunuyor, oldukça yüksek bir sayı. Ama biz bu sayının daha da artmasını istiyoruz. Bu sayede hem bu öğrencilerimiz geriye döndüklerinde kendi ülkelerinde bizim ülkemizi daha iyi bir şekilde tanıtacaklar hem de gönüllü elçilerimiz olarak orada yaşamlarını sürdürecekler. Bizim de onlarla kültürel anlamda, birlik ve beraberlik anlamında irtibatlarımız devam edecektir. Bu açından 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'na katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

- "Türkiye'yi çok seviyoruz"

Afganistanlı üniversite öğrencisi Nesar Ahmad Azizi, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Elazığ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de eğitim görüyor olmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu aktaran Azizi, "Eğitim için Avrupa'ya da gidebilirdim. Türkiye daha güvenilir, kültürlerimiz daha yakın olduğu ve tarihi ilişkilerimizden dolayı Türkiye'yi tercih ettim. Burada eğitim gördüğüm için çok mutluyum. Her ülkeden burada öğrenciler var. Birbirimizi tanıyoruz, tanışıyoruz, bu bizleri mutlu ediyor. Umarım ki bütün Müslüman ülkeler kardeşlik ve beraberlik içinde bir araya gelsin, birbirimize sahip çıkalım." diye konuştu.

Somalili öğrenci Abdilnasır Abdirahman Mohamed ise "Adli bilişim mühendisliği okuyorum. Güvenilir ve eğitim kalitesi yüksek olduğu için Türkiye'de okumak istedim, 3 senedir buradayım. Türkiye barışsever bir ülke, dünyaya barışı Türkiye'nin yayacağına inanıyorum, çok sıcakkanlı insanları var." ifadelerini kullandı.

Türkmenistanlı Altın Soltanmuradowa da Türkiye'nin ikinci ana vatanı olduğunu, üniversiteyi bitirip ülkesine döndüğünde çevresindeki insanlara Türk insanın misafirperverliğini anlatacağını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:04
  1. Elazığ
  2. Öğrenci Buluşması
  3. türkiye
  4. UDEF
  5. Uluslararası öğrenciler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda
    1. Erdoğan, AK Parti İstanbul İl..
    2. Hakan Kurt: “Korkulu rüya gerçek..
    3. 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması
    4. ’Erik Dalı’ oynayan yabancı uyruklu..
    5. Nevşehir 1. Amatör Lig şampiyonu..
    6. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    7. Diyarbakır'da ele geçirildi! 1300 yıllık
    8. Tekerlekli Basketbol 1. Lig’inde..
    9. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    10. Aydın BŞB Kadın Mehteran Takımından..
    11. Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento..
    12. Deveci’den kan bağışı
    13. TBMM Başkanı Şentop'tan Irak ve PKK..
    14. Ankara'da kar sürprizi
    15. YEE'den Ürdün'de Çocuk Festivali
    16. Halikarnassos İki Yaka Kültür ve Sanat..
    17. Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor..
    18. Mehmetçik'in bulduğu yaralı yaban..
    19. Pervin Buldan'dan skandal Kürdistani..
    20. Afganistan’da 5 saat süren çatışma..
    21. Elinde altını olanlar dikkat! '290..
    22. Basın mensupları Trabzonspor maçını..
    23. Fenerbahçe, Antalya’da
    24. Çanakkale'deki iskelelerde ziyaretçi..
    25. Bunalıma giren şahıs kendini astı
    26. 17 yaşındaki Emel'den, 9 gündür haber..
    27. Denizli'de elektrik akımına kapılan..
    28. Sinop’ta “Damar Cerrahisinde Gri..
    29. Göbeklitepe Kültür ve Sanat..
    30. Fenerbahçe kafilesi, Gazipaşa'ya geldi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!