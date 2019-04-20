Elazığ'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında etkinlik düzenlendi.



Öğretmenevi önünde, Türki Cumhuriyetler ile Asya ve Afrika ülkelerinden 70 öğrencinin yöresel kıyafetlerle katıldığı etkinlikte, öğrenciler kurdukları stantlarda fotoğraflarla ülkelerinin kültürünü, tarihi ve turistik yerlerini ziyaretçilere anlattı.



Bazı öğrencilerin, ülkelerinin halk danslarından örnekler sunduğu etkinlikte, Afrikalı öğrencilerin "Erik Dalı Gevrektir" türküsü eşliğinde sunduğu halk oyunları gösterisi ilgi çekti.



UDEF Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Fatih Gök, federasyon olarak 12 yıldır uluslararası öğrenci programını gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda Türkiye'de 203 ülkeden 150 bine yakın öğrencinin bulunduğunu belirtti.



Elazığ'da ise 34 ülkeden yaklaşık 667 yabancı uyruklu öğrencinin Fırat Üniversitesinde eğitim gördüğünü ifade eden Gök, şöyle devam etti:



"Bu çalışmaların temel gayesine bakacak olursak, 150 bin üniversite öğrencisi Türkiye'de bulunuyor, oldukça yüksek bir sayı. Ama biz bu sayının daha da artmasını istiyoruz. Bu sayede hem bu öğrencilerimiz geriye döndüklerinde kendi ülkelerinde bizim ülkemizi daha iyi bir şekilde tanıtacaklar hem de gönüllü elçilerimiz olarak orada yaşamlarını sürdürecekler. Bizim de onlarla kültürel anlamda, birlik ve beraberlik anlamında irtibatlarımız devam edecektir. Bu açından 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'na katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

- "Türkiye'yi çok seviyoruz"

Afganistanlı üniversite öğrencisi Nesar Ahmad Azizi, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Elazığ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye'de eğitim görüyor olmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu aktaran Azizi, "Eğitim için Avrupa'ya da gidebilirdim. Türkiye daha güvenilir, kültürlerimiz daha yakın olduğu ve tarihi ilişkilerimizden dolayı Türkiye'yi tercih ettim. Burada eğitim gördüğüm için çok mutluyum. Her ülkeden burada öğrenciler var. Birbirimizi tanıyoruz, tanışıyoruz, bu bizleri mutlu ediyor. Umarım ki bütün Müslüman ülkeler kardeşlik ve beraberlik içinde bir araya gelsin, birbirimize sahip çıkalım." diye konuştu.



Somalili öğrenci Abdilnasır Abdirahman Mohamed ise "Adli bilişim mühendisliği okuyorum. Güvenilir ve eğitim kalitesi yüksek olduğu için Türkiye'de okumak istedim, 3 senedir buradayım. Türkiye barışsever bir ülke, dünyaya barışı Türkiye'nin yayacağına inanıyorum, çok sıcakkanlı insanları var." ifadelerini kullandı.



Türkmenistanlı Altın Soltanmuradowa da Türkiye'nin ikinci ana vatanı olduğunu, üniversiteyi bitirip ülkesine döndüğünde çevresindeki insanlara Türk insanın misafirperverliğini anlatacağını kaydetti.

