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Elazığ’a Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

ELAZIĞ (İHA) –Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Türk Standartları Enstitüsü, önce kendi yönetim kurullarında değerlendirip akabinde Cumhurbaşkanlığından onay alarak Elazığ’ı, Ürün Belgelendirme Müdürlüğü ilan ettiler” dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:04
Elazığ’a Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

ELAZIĞ (İHA) –Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Türk Standartları Enstitüsü, önce kendi yönetim kurullarında değerlendirip akabinde Cumhurbaşkanlığından onay alarak Elazığ’ı, Ürün Belgelendirme Müdürlüğü ilan ettiler” dedi.


Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’ın özel girişimleri ile Elazığ’a, Ürün ve Belgelendirme Müdürlüğü Tescili verildi. Yaklaşık bir yıllık yoğun bir çalışma sonucunda Türk Standartları Enstitüsü tarafından olumlu sonuç ve cumhurbaşkanlığı onayı alınarak,Elazığ Ürün ve Belgelendirme Müdürlüğü ilan edildi. Elazığ iş dünyasının işini kolaylaştıracak olan bu yapı sayesinde ürün belgelendirme ve kontrol konusunda iş kayıplarının önüne geçileceği belirtildi.


Elazığ’ımüdürlük ilan ettirme ile ilgilibir yıldır yoğun çalışmalarının olduğunu belirtenArslan, “Elazığ iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri alabilmesi adına göreve geldiğimiz günden beri bir çok alanda çalışma yürütüyoruz. Bunun ilkini Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Elazığ Şubesini açma adına ilk girişimimizi yapmıştık. Akabinde de özellikle Türk Standartları Enstitüsü’nden hizmet almak isteyen üyelerimizin ihtiyaçlarını giderme adına Elazığ’ımıza müdürlük ilan ettirme ile alakalı yaklaşık bir yıldır yoğun gayretlerimiz vardı. Ankara’da Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’i defaten ziyaretlerimiz oldu. Haklı taleplerimizi ilettik. Kendileri de makul karşıladılar. Önce kendi yönetim kurullarında değerlendirip akabinde Cumhurbaşkanlığından onay alarak Elazığ’ı, Ürün Belgelendirme Müdürlüğü ilan ettiler. Bu Elazığ iş dünyasının işini kolaylaştıracak bir yapı. Çünkü üyelerimiz bu konuda sıkıntı yaşamaktaydı.Ürün belgelendirme ve kontrol zaman almakta ve ondan dolayı iş kayıpları oluşabilmektedir. Şimdi bunun önüne geçtik. Hamdolsun çok güzel bir kazanım. Bundan sonraki süreçte, günlük, anlık hizmet alabilecek üyelerimiz. Ben Elazığ’ımıza hayırlı olsun diyorum” dedi.


Amaçlarının, ürün belgelendirme noktasında üyelere ihtiyaç duyduğu laboratuvar hizmetlerinin de Elazığ’da verilebilmesi olduğunu aktaranArslan, “ Bunun ile alakalı gerek Fırat Teknokent gerek Fırat Üniversitesi ile ciddi anlamda laboratuvar altyapımız var. Bunları da Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in Elazığ’ı ziyaret ettikleri zaman buradaki bu fırsatlarımızı da dile getirdik. Önümüzdeki süreçte TSE Başkanlığından uzman arkadaşlar gelip hem Fırat Üniversitesi hem de Fırat Tekmokent’teki ilgili laboratuvarda incelemeler yapacaklar. Akredite olan laboratuvarlarımızda artık ürünlerimizin deneyleri Elazığ’da yapılacak. Sadece Elazığ’da üretilen ürünlerin deneyleri yapılamayacak. Tüm bölgeden belki Türkiye’nin bir çok noktasından ürünlerin deneylerinin yapılabilmesi adına Fırat Üniversitesi’ne gelecekler. Bu da ciddi bir kazanım. Onunla alakalı hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:04
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