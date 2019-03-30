Elazığ yerel seçim sonuçları 2019 | Elazığ ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Elazığ yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Elazığ, 2019 seçim sonuçları Elazığ, 2019 yerel seçim sonuçları Elazığ, son yerel seçim sonuçları Elazığ, Elazığ ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Elazığ Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Elazığ belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları, MHP Elazığ belediye başkan adayı Bilal Çoban, SP Elazığ belediye başkan adayı Haluk Arslan, DSP Elazığ belediye başkan adayı Hikmet Aydemir, BTP Elazığ belediye başkan adayıAbdul Cemil Üner, VP Elazığ belediye başkan adayı Mehmet Bedri Gültekin, HDP Elazığ belediye başkan adayı Mehmet Kılıçtepe ve İP Elazığ belediye başkanı Ali Şekerdağ oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Elazığ, Elazığ belediye Seçim sonuçları Elazığ 2019 yerel seçim sonuçları ve Elazığ ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları

Elazığ - Şahin Şerifoğulları, Ağın - İbrahim Yıldız, Alacakaya - Başaran Yaşlı, Arıcak - Ferit Yıldırım, Baskil - İhsan Akmurat, Karakoçan - Ayhan Akbaba, Keban - Ömer Kaya, Kovancılar - Hacı Akpınar, Maden - Ekrem Kaçar, Palu - Efraim Ünalan, Sivrice - Ebubekir Irmak, Akçakiraz - Sabahattin Kaya, Mollakendi - Mehmet Enis Doğan, Yazıkonak - Aydın Ayaz, Yurtbaşı - Yasin Yılmaz, Erimli - İbrahim Yıldız, Üçocak - Yılmaz Yegül, Beyhan - Hüseyin Ateş, Sarıcan - Mehmet Sarı

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ ilçe belediye başkan adayları

Elazığ Kovancılar CHP Fatma Baş

Elazığ Ağın CHP Samiye Genç

Elazığ Alacakaya CHP Nazmi Gürbüz

Elazığ Palu CHP Adnan Karadağ

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ ilçe belediye başkan adayları

Elazığ Merkez MHP Bilal Çoban

Kovancılar MHP Mehmet Nuri Çolak

Sivrice MHP Turgay Gündoğan

Keban MHP Ahmet Turan Özcan

Karakoçan MHP Selçuk Perdeci

Palu MHP Muhammet Septioğlu

Arıcak MHP Hamit Temizsoy

Baskil MHP Tuncer Turus

Ağın MHP Ali Uslu

Maden MHP Orhan Yavuz

Alacakaya MHP Şahin Yıldırım

Elazığ belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Mücahit Yanılmaz % 55

MHP adayı Bilal Çoban % 29

CHP adayı Hamza Sorgucu % 7

Ağın belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 50

AK Parti % 40

SP % 3

Alacakaya belediye seçim sonuçları 2014

Bağımsız % 49

AK Parti % 40

Arıcak belediye seçim sonuçları 2014

DP % 25

BBP % 19

AK Parti % 17

SP % 17

DYP % 15

Baskil belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 65

MHP % 30

SP % 1

Karakoçan belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 51

AK Parti % 31

SP % 14

Keban belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

SP % 27

MHP % 12

Maden belediye seçim sonuçları 2014

DP % 47

AK Parti % 44

CHP % 3

Palu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

MHP % 37

Hüda Par % 13

Elazığ 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 54.67

MHP yüzde 13.71

CHP yüzde 10.52

HDP yüzde 9.83

İYİ Parti yüzde 7.78

SP yüzde 1.79

AK Parti Elazığ Milletvekilleri

Metin Bulut

Sermin Balık

Zülfü Tolga Ağar

MHP Elazığ Milletvekili

Oğuzhan Demir

CHP Elazığ Milletvekili

Gürsel Erol