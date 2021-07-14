Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı kimdir? Yazıkonak Belediyesi hangi partiden?

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından partiye katılan iki belediye başkanı için bir tören düzenlendi. AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Elazığ Yazıkonak Belediye başkanı seçilen Hatif Çadırcı da yer aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Elazığ Yazıkonak Belediyesi başkanı adayı olan Hatif Çadırcı seçim sonuçlarına göre, oyların yüzde 50’sini alarak belediye başkanı seçilmişti.

Hatif Çadırcı kimdir?

1972 yılında Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Kabaoluk köyünde dünyaya geldi. Belli bir süre yurt dışında Avusturya’da yaşayıp sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. Yazıkonak Belediye Başkanlığı için 2014 yılında Saadet Partisi’nden aday olan Hatif Çadırcı az bir oyla seçimi kaybetti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Yazıkonak halkının teveccühü ile Saadet Partisi’nden Yazıkonak Belediye Başkanı olarak seçildi. Lise mezunu olan Hatif Çadırcı evli ve 4 çocuk babasıdır. Hatif Çadırcı 14 Temmuz 2021 tarihinde AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılarak AK Parti'ye geçti.