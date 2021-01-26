Elazığ ve Malatya’daki dönüşüm dünyaya örnek olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ temasları kapsamında inşası tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Akabinde Bizmişen bölgesine geçen Kurum, bir basın açıklaması yaptı.

Seferber olduk

24 Ocak 2020 tarihinde tüm Türkiye’yi derinden yaralayan bir depremin meydana geldiğini anımsatan Kurum, şöyle dedi: “Sivrice merkezli depremden ötürü Elazığ ve Malatya’da 41 canımızı yitirdik. Hem Elazığ’da hem Malatya’da hissedilen depremin ardından da hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Türk milletinin, 83 milyonluk büyük ailemizin başı sağ olsun.

Bilfil çalıştık

Depremin hemen sonrasında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yla Elazığ’a hareket ettik. Depremin olduğu o andan itibaren hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Toplamda 4 bin 700’ü arama kurtarma personeli olmak üzere 7 bin 200 arkadaşımızla sahada bilfiil çalıştık. Gerek enkaz kaldırma gerekse hasar tespit çalışmalarını eş zamanlı yürüttük.”

En büyük proje

Vatandaşları sağlam ve güvenli konutlarda oturtmak amacıyla inşa sürecini başlattıklarını anlatan Kurum, şunları söyledi: “Elazığ ve Malatya’da 26 bin konutluk projeye start verdik. Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık. 6 ay gibi kısa bir zamanda Sürsürü, Bizmışen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerimizde tam 2 bin 500 konutun teslimini yaptık. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ilimizdeki 8 bininci konutu teslim edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi diğer konutlarımızı da etaplar halinde teslim etmeye devam edeceğiz. Salgın koşullarına rağmen iyi bir sınav verdik, veriyoruz.”

Hafızalara kazınacak

Kendilerini Elazığlı ve Malatyalı olarak gördüklerini dile getiren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hemşehrilerimizin her zaman yanlarında yer aldık. Zoru süreci hızlı bir şekilde götürmeye çalıştık. Elazığlıların ve Malatyalıların rızalarını alarak bu dönüşüm projesini gerçekleştirdik. Bittiği zaman Elazığ ile Malatya’da bu dönüşüm süreci tüm Türkiye ve dünyaya örnek olacak. Önemli bir dönüşüm projesi olarak hafızalara kazınacak. Artık Elazığımız depreme daha dayanıklı, sağlam konutlarıyla giriyor. Vatandaşlarımızla da görüşmeler yapıyoruz. En son yaşanan 5.3 şiddetindeki depremi evlerinde hissetmemişler. Bu, bizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Çünkü biz 12 ay önce nasıl Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin hüzünlerini, acılarını yaşadıysak şimdi de mutluluklarına şahit olacağız. Onlarla birlikte güvenli bir geleceğe, Elazığ’ın yarınlarına hep beraber imza atacağız.”

Hızlı hareket edildi

Kurum, bir yılda 77 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığı bilgisini verdi. Kurum, “4 bin 700 binanın yıkımı tamamlandı. Hızlı bir şekilde bu inşa süreci noktalandı” diye de ekledi. ÖNEMLI AÇIKLAMA Bakan Murat Kurum, kısa süre önce Elazığ’da yaşanan 5.3 şiddetindeki depremi takiben orta hasardan ağır hasara geçen 3 bin 800 bağımsız bölüm tespit edildiğini aktardı. Kurum, söz konusu konutlar için gereken çalışmaların en kısa sürede yapılacağını ifade etti.