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Elazığ TSO Başkanı Arslan;" Hizmet kalitemiz yükselmeye devam edecek"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan,C sınıfından B sınıfına yükselen kurumun sertifikasını TOBB Başkanı M.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Elazığ TSO Başkanı Arslan;" Hizmet kalitemiz yükselmeye devam edecek"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan,C sınıfından B sınıfına yükselen kurumun sertifikasını TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ikizkuleler toplantı salonunda Akreditasyon Belgesinde sınıfını yükselten ve ilk kez belge alan Oda, Borsalar için sertifika töreni düzenlendi. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’da C sınıfından B sınıfına yükselen kurumun sertifikasını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Vekili Faik Yavuz’dan aldı.


Elazığ TSO’da hizmet kalitesinin hızla yükselmeye devam edeceğini ve asıl işlerinin yeni başladığını belirten Başkan Asilhan Arslan," Odamızın C sınıfında yer alan akreditasyon belgesini 8 aylık hizmet dönemimiz içerisinde B sınıfına yükseltme başarısı gösterdik. Yaklaşık 12 puanlık bir yükselişimiz söz konusu. Hizmet kalitesini daha da artırmak için üyelerimizin ve firmaların taleplerinin toplanmasına bundan sonraki süreç içerisinde de devam edilecektir. Bizden daha fazla nasıl hizmet bekliyorlar, bunu görmemiz lazım. Camiamıza yakışan kalitede ve aktif çalışan kurumlar olmamız lazım. İş dünyasına hizmet, esasında milli bir görev. İnşallah hep birlikte camiamızı ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Odamız ve üyelerimiz adına gururla aldığımız bu belgeyi iş dünyamıza hediye ediyoruz"dedi.


Törene Başkan Arslan’a, Elazığ TSO Yönetim KuruluÜyeleri Zülfü Altıntaş, Tahir Tunç, Genel Sekreter Mehmet Karabulut eşlik etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
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