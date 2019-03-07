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Elazığ sokakları "gece kartallarına" emanet

Elazığ sokakları geçtiğimiz hafta eğitimlerini tamamlayan ve görev yerlerine geçen gece kartalları olarak bilenen bekçilere emanet.

07 Mart 2019 Perşembe 23:09
Elazığ sokakları "gece kartallarına" emanet

Elazığ sokakları geçtiğimiz hafta eğitimlerini tamamlayan ve görev yerlerine geçen gece kartalları olarak bilenen bekçilere emanet.


Mahalle ve belirli noktalarda güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından Elazığ’a 140 çarşı ve mahalle bekçisi görevlendirildi. 40 gün süren eğitimleri başarıyla tamamlayan 111 çarşı ve mahalle bekçisi, bu gece göreve başladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen sokak ve mevkilerde gece saatlerinde görev yapmaya başlayan bekçiler vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis etmek için sabaha kadar görev yapıyor.


Sorumlu oldukları cadde ve sokaklarda suçun önlenmesi için devriye attıklarını belirten bekçiler, "Devriye esnasında çevredeki evlerin ve araçların camlarının kırık olup olmadığını, kapılarının açık olup olmadığının kontrolünü sağlıyoruz. Kilitli olan bir işyerini kapısı kırık ve ya açıksa hemen şahsa ulaşıyoruz. Veya camıkırık ve açık bir aracı gördüğümüz zaman plakasından sorgusunu yaptıktan sonra sahibine ulaşıyoruz. Şahıs gelene kadar oranın güvenliğini sağlıyoruz” dedi.


Devriye görevindeyken çevredeki evleri,işyerleri ve araçları gözetleyen şüpheli şahısları gördükleri zaman durdurup GBT’sinikontrol ettiklerini de aktaran bekçiler, “Şahıs hakkında herhangi bir yakalama, suç unsuru yoksa şahsı uğurluyoruz. Şahıs için bir arama kaydı varsa ilgili ekiplerimize anons ediyoruz. Ekipler gelene kadar şahsı muhafaza altında tutuyoruz ve ekiplere teslim ediyoruz.Herhangi bir suçla karşılaştığımız da öncelikle ilgili ekiplere bilgi anons geçiyoruz ve ardından olaya müdahale ediyoruz. Orada herhangi bir suç unsuru varsa suç aleti ve şüpheli şahısları muhafaza altına alıyoruz.Ekiplere gelip gerekeni yapıyor” diye bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:09
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