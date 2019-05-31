0553 313 94 23

Elazığ polisi bayram tedbirlerini aldı

Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Ramazan bayramı ve öncesi ile sonrasındaoluşan yoğunluk nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını, trafikte özellikle emniyet kemeri takmayan ve hız yapanlar üzerinde duracaklarını bildirdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:29
Elazığ polisi bayram tedbirlerini aldı

Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Ramazan bayramı ve öncesi ile sonrasındaoluşan yoğunluk nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını, trafikte özellikle emniyet kemeri takmayan ve hız yapanlar üzerinde duracaklarını bildirdi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Ramazan ayının son günlerinde bayram öncesi alış veriş yoğunluğu başladı. Bugünden sonra başlayacak olan 9 günlük bayram tatili nedeniyle yollarda da bayram ziyareti nedeniyle yoğunluk olacağı tahmin edildiği için İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından tedbirler alındı.Ekiplerin hem karadan hemde havadan takipte olacağıtrafik uygulamalarında ise özellikle hız ve emniyet kemerine yöneleceği belirtildi.


Ramazan Bayramı nedeniyle tedbirlerin arttırıldığını belirten İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül," Ramazan Bayramı dolayısıyla Elazığlı vatandaşlarımız ve il dışından gelen misafirlerimizin de yoğunluğunu göz önüne alarak 9 günlük resmi tatilde yoğun ve ek tedbirler aldık. Asayiş ekiplerimiz tren garı, otogar, alış veriş merkezleri ve diğer yoğun yaşanılan yerlerde ekiplerimizle görev aldılar. Trafik ekiplerimiz drone ile alanda olacaklar. Radar KGS üzerinden işlemlerini yürütecekler. Özellikle emniyet kemeri konusunda denetimlerimiz yoğun olacak"dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı ilk Ramazan Bayramı’na hazır
    1. İstanbul Havalimanı ilk Ramazan..
    2. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    3. Güneş: “ Filyos Projesi Karabük’e ivme..
    4. Trabzonspor Kulübü, Japon öğrencileri..
    5. Adnan Menderes Üniversitesi bayram..
    6. Seçer: “Aydıncık’ın butik turizme..
    7. İlahiyatçılardan bayram tatili ve..
    8. Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir..
    9. İdlib'deki gözlem noktalarına beton..
    10. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    11. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    12. TCMB döviz kurları
    13. Gümüşhane İl Özel İdaresi bayram..
    14. Başkan Gürbüz, belediye personeliyle..
    15. İstanbul’da LGS’ye girecek öğrencilere..
    16. Başkan Pekmezci’den bayram mesajı
    17. Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık..
    18. Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğünden iftar..
    19. BEYMEN Club'dan babalara özel hediye
    20. Zabıtadan bayram denetimi
    21. Aydıntepe Belediyesi’nden iftar
    22. Doğal hayata dikkat çektiler
    23. Başkan yardımcılarından mukabele..
    24. Elazığ polisi bayram tedbirlerini aldı
    25. Aliağa’da geleceğin yıldızları..
    26. İlkokul öğrencisi Arda, davranışı ile..
    27. İl Başkanı Karabıyık LGS mesajı
    28. AK Parti İl Başkanı Yanar, Kadir..
    29. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri..
    30. Siyonist devlet bayramı da zehir edecek
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı