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Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 26 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:46
Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Elazığ ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Elazığ ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 26 kilogram esrar, 10 uyuşturucu nitelikte hap, ruhsatsız tabanca ile çeşitli çaplarda mermi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:46
  1. Elazığ
  2. Bingöl
  3. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  4. uyuşturucu nitelikte hap
  5. ruhsatsız tabanca
  6. SIM KART
  7. cep telefonu

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  • selim yavuzselim yavuz21 sa önce
    Aslan parçaları helal olsun size nede olsa bu Ülkenin yerli ve Milli Askerisiniz. Türk halkının Duaları sizlerle devam durmayın atın Ülkemizde şu Türk düşmanları uyuşturucu Baronlarını. Uyu sen Narkotik.

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