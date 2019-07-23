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Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 17 tabancı ele geçirildi

23 Temmuz 2019 Salı 10:10
Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ, Bingöl ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, K.A, M.P, Ş.P, M.K, Ç.K, O.S, S.B, A.A, N.D, M.K. ve B.A. gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 17 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 20 tabanca fişeği, 7,62 milimetre çapında 11 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:10
  1. Elazığ
  2. kaçakçılık
  3. operasyon
  4. silah

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