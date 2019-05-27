Elazığ merkezli sanal bahis operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 5'i tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı sanal bahis oyunları oynayan ve oynatanların yakalanmasına yönelik Elazığ, Bartın, Antalya ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elazığ merkezli 4 ilde 24 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 138 bin 400 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, banka hesaplarındaki yaklaşık 1 milyon 500 bin lira için bloke işlemi uygulanmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.