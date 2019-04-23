Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu Elazığ ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan haberleştikleri de tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ ve Ankara'da belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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