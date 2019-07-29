Elazığ merkezli FETÖ operasyonu! 4 eski asker gözaltında Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 4 FETÖ'cü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Giresun, Ankara ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü muvazzaf astsubay ve 1'i uzman çavuş rütbesindeyken ihraç edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.