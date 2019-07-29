Elazığ merkezli FETÖ operasyonu! 4 eski asker gözaltında
Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 4 FETÖ'cü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı.
Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Giresun, Ankara ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü muvazzaf astsubay ve 1'i uzman çavuş rütbesindeyken ihraç edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
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