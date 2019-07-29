Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 4gözaltı
ELAZIĞ (İHA) – Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
ELAZIĞ (İHA) – Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Giresun, Ankara ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3’ü muvazzaf astsubay ve 1’i uzman çavuş rütbesindeyken ihraç edilen4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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