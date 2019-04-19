Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 13 Gözaltı Elazığ merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ ve Ankara'da belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 12'si eski askeri okul öğrencisi ve 1'i öğrencilerden sorumlu sivil olmak üzere 13 zanlı yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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