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Elazığ merkezli 6 ilde 2 ayrı FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

19 Nisan 2019 Cuma 11:04
Elazığ merkezli 6 ilde 2 ayrı FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yaptığı çalışmada görevde olan ve askeri okulda bulunanlara yönelik iki farklı operasyon gerçekleştirdi.



İlk operasyonda 1’i binbaşı 7 asker gözaltına alındı


Polis, ilk operasyon öncesi örgütün kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan askeri personelleri tespit etti. Tespit edilen askeri personellere yönelik Elazığ merkezli İzmir, Adana, Kayseri ve Batman’ın da yer aldığı 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda görevde olan 1 binbaşı, 2 uzman çavuş, 3 astsubay ve 1 meslekten ihraç edilmiş astsubay olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



İkinci operasyonda askeri öğrenciler ve sözde sorumlu yakalandı


Bugün 7 askeri personelinin adliyeye sevk edilmesinin ardından polis ikinci operasyon için düğmeye bastı. Elazığ polisinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada FETÖ/PDY kapsamında KHK ile ihraç edilen askeri öğrenciler ve onlardan sorumlu sivil şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Elazığ ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 1’i askeri öğrencilerden sorumlu sivil, 12’si KHK ile ihraç edilen toplam askeri öğrenci olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt tarafından askeri okullara hazırlık, eğitim süreçlerinin takip edildiği ve okulda ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda görüşme yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.


Şüpheliler ifadesi alınmak üzere Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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