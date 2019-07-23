0553 313 94 23

Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 3 tutuklama

Jandarma tarafından Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:07
Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 3 tutuklama

Jandarma tarafından Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, ’Silah ve Mühimmat Ticareti’ yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aylık çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki takiple yaptığı çalışma kapsamında Elazığ, Bingöl ve Adana’da şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Elazığ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 17 adet tabanca, 3 tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 11 adet 7,62 mm çapında kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 5,56 mm çapında piyade tüfeği fişeği ele geçirdi.


İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1’i serbest kaldı.


Öte yandan operasyon kapsamında biri cezaevinde tutuklu toplam 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    2. İngiltere, Mali'ye asker gönderiyor
    3. Çin'den ABD'ye "Hong Kong'dan kara..
    4. Günün ilk yarısında şehir..
    5. Borsada günün ilk yarısı (1)
    6. Borsada günün ilk yarısı (2)
    7. Gazze’de kanalizasyon suları Akdeniz’i..
    8. Puslu buldu, jandarma yakaladı
    9. GÜNCELLEME - Elazığ merkezli silah..
    10. Mektebim Okulları'ndan tüm..
    11. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
    12. Ön kuluçka programı başladı
    13. Orman yangınlarına yerli koruma
    14. İnderesi Tabiat Parkının ilk etabı..
    15. GAÜN tercihin gözdesi
    16. Başkan Dağdelen: “Vatandaşlarımızın..
    17. Cenk Koray kabri başında anıldı
    18. Ateşlenen çocuğunuz için panik yapmayın
    19. Binali Yıldırım: "ABD ile inişli..
    20. Libyalı hasta obezite cerrahisiyle..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar