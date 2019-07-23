Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 3 tutuklama Jandarma tarafından Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Jandarma tarafından Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, ’Silah ve Mühimmat Ticareti’ yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aylık çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki takiple yaptığı çalışma kapsamında Elazığ, Bingöl ve Adana’da şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Elazığ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 17 adet tabanca, 3 tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 11 adet 7,62 mm çapında kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 5,56 mm çapında piyade tüfeği fişeği ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1’i serbest kaldı.

Öte yandan operasyon kapsamında biri cezaevinde tutuklu toplam 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

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