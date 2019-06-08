Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 7 yaralı
Elazığ-Bingöl Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.08 Haziran 2019 Cumartesi 16:43
Elazığ-Bingöl Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 34 TM 8216 plakalı otomobil ileA.T. idaresindeki 23 AS 314 plakalı araç Bingöl’e 35 kilometre kala çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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