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Elazığ Belediyespor’da,kaleciler yeni sezona hazır

Kırmızı-lacivertli ekibin yeni sezonda kalesini koruyacak isimler, ikinci etap kampı ile hazır hale geldi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
Elazığ Belediyespor’da,kaleciler yeni sezona hazır

Kırmızı-lacivertli ekibin yeni sezonda kalesini koruyacak isimler, ikinci etap kampı ile hazır hale geldi.


TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü oyuncuları,günde çift antrenman gerçekleştiriyor. Kuvvet depolayankırmızı- lacivertli ekipte kaleciler de, kaleci antrenörü Sinan Gerçek refakatinde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Gerçek’in nezaretinde hazırlıklarını devam ettiren kaleciler Engin Olgun, Ogün Karakaya, Berkay Erdoğan ve Ömer Yıldırım, formayı kapabilmek adına kıyasıya bir yarış halinde olmasıyla dikkat çekiyor.


Kulüp adına başarılı bir sezon olmasını dile getiren kaleci antrenörü Sinan Gerçek, “Hepsi bir birbirinden değerli kalecilerimizle yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hepsinin de performansından son derece memnunum. Gün geçtikçe daha iyi olacaklar. Teknik Direktörümüz Alaattin Tutaş’ın takdiriyle formayı hak eden, gününde olan kalecimiz kalemizi koruyacak. Kendi aralarında tatlı bir rekabet olacak . Sonunda başarılı inşallah Elazığ Belediyespor’umuz olacak”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
  1. doğa

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