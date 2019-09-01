Elazığ Belediyespor FK: 1 - Ağrı 1970 Spor: 1 TFF 3.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 1. Haftası’nda Elazığ Belediyespor FK, evinde karşılaştığı Ağrı 1970 Spor’la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Elazığ Gençlik Merkezi

Hakemler: Batuhan Bayar xx, Alper Uslu xx, Ozan Bekar xx

Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Burak Keskin xx, Muhammet Can Öztürk xx, Arif Şahin xx, Emre Bayram xx, Mazlum Öndil xx, Nihat Apaydın xx (Cenk dk. 68 x), Metehan Andaç Özlü xx (Ferhat dk. 87), Samet Aydın xx, Burak Kavlak xxx, Gökhan Aydaş xx (Serhan dk. 79 x)

Ağrı 1970 Spor: Gökhan Yenigün xx, Seyit Gazanfer x (Tolga dk. 65 x), Yakup Kayış xxx, Furkan Kopuz xx, Berk Kal xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Erol Can Akdağ xx, Özgen Erdem xx, Cemal Doğu xx (Semih Mustafa Dk. 65 x), Gökhan Özer xx, Murat Kara xx

Goller: Burak Kavlak (Dk. 61) (Elazığ Belediyespor FK), Yakup (Dk. 90+1) (Ağrı 1970 Spor)

Sarı Kartlar: Burak Keskin, Metehan Andaç, Nihat, Mazlum, Arif (Elazığ Belediyespor FK), Oğuzhan, Özgen, Yusuf Tokuş (Teknik Sorumlu) (Ağrı 1970 Spor)

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