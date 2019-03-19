Elazığ Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

Elazığ Belediyesinde imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere yüzde 25 zam verildi.

Elazığ Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasından toplu iş sözleşmesi imza töreni yapıldı. Belediye Kültür Park Mamürat’ül Aziz Salonunda yapılan törende sözleşme protokolü Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından imzalandı. Sözleşme ile 167 işçiye sosyal haklarla birlikte yüzde 25 zam verildi. Böyle bir şehre hizmet etmenin herkes için büyük bir onur olacağını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “5 yıllık süre içerisinde bir aile içindeki fertlerin anlayışı içerisinde tamamlayarak bu şehre hizmet ettik. Biz belki bir amir statüsü içerisinde olduk. Ancak irtibatımız, birlikteliğimiz ve çalışma ahlakımız hiçbir zaman kardeşliğimizin dışında olmadı. Bu kardeşlik ve birbirimizin motivasyonunu artıran azim ve gayret ilimize hizmet olarak döndü. İlimiz tarihi hizmetlerle sizlerin ve hep birlikte yaptığımız çalışmaların neticesinde karşılaşmış olduk. İlimiz dünya ile yarışan bir şehir, ileri doğru giden ve kendi adından söz ettiren bir şehir durumuna geldi. Bu çalışmaların olabilmesi için biz çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunu, huzurunu, inancını ve onun geleceğine sahip çıkmayı da en önemli bir görev olarak kabul ettik. Bir çalışan personelimizin parmağından bir damla kan akacağına yeri geldi canımızı ortaya koyduk. Çünkü o bize bir emanetti biz bu emanet en iyi şekilde sahip çıkmalıydık” dedi.

"Hizmetleri ihtiyaca göre yaptık"

Hep birlikte çok çalıştıklarını ve yorulduklarını vurgulayan Başkan Yanılmaz, “Ancak bu çok çalışmalar ve yorulmalar bu şehre çok büyük değer olarak döndü. Biz bu şehri yönetmeye değil, bu şehre hizmetkar olmaya geldik. Bu şehrin hizmetinde bulunmak bizler için bir onur ve gururdur. O zaman her birlikte bir yerinden yakalayacağız, bu hizmeti en iyi şekilde yapacağız dedik. Hizmeti yaparken, insanların inançlarına, dinlerine, dillerine, ırklarına ve siyasi görüşlerine göre ayrım yapmayacağız dedik. Şu mahalleden şu kadar oy aldık buraya bu kadar hizmet edelim mantığını attık. Tüm yaptığımız hizmetler ihtiyaçlara göre yapılan hizmetler oldu. Çok şükür 38 mahallede belediyenin elinin değmediği, hizmetinin gitmediği hiçbir yer kalmadı. Sadece merkezde değil diğer ilçelerimizde ve beldelerimizde hizmetlerimiz bir büyük şehir mantığı içerisinde devam etti” diye konuştu.

"Artık pür emanet bitti"

Taşeron sistemin çöpe atılmasını sağlayan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük çalışma hayatı reformuna imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, "Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, başbakanımızın desteği ve bakanımızın büyük çabaları ile bu kangren olan bu sistemi hep beraber 2017’nin sonunda sonuçlandırdık. Yeni bir dönem başladı. Türkiye’de 1 milyona yakın taşeron şirketlerdeki arkadaşımız kadroya kavuştular. Hem kamu da hem de belediyedeler. Zaman zaman belediyedeki arkadaşlarımız diyor ki biz kadro almadık. Arkadaşlar yanılıyor. Artık pür emanet bitti.Belediyemizin kendi bünyesinde kendi çalışanı oldunuz.Toplu iş sözleşmesinin özellikle kadrolu arkadaşlarımız için getirilen düzenlemeler, bu sene içerisinde Türkiye’de yaptığımız en iyi toplu iş sözleşmelerinden bir tanesidir. Taban yevmiye 113’ten başlayıp, 120’ye 130’a kadar olan arkadaşlarımızın taban yevmiyeleri 160’lara çekildi. Daha sonrada birinci yıl 8 TL, ikici yıl 9 TL ilave edilmiş olması ücretlerimizde yüzde 25’in üzerinde bir artışı sağlamış durumdayız” şeklinde konuştu.

Şartların ve imkanların sınırlı ama ihtiyaçların sınırsız olduğunu aktaran Arslan, “Tabii ki bunun daha fazlasını hak ettiğinizden şüphemiz yok. Bu şehre hizmet etmen sizlerin inanıyorum daha fazlasına ihtiyacınız ve hakkını var. Ancak belediyenin de imkanlarını ve şartlarını ele alarak başkanımız terazinin kefesini dengede tutmak zorundaydı. Çalışanlarını memnun etmek, Elazığ halkını üzmemek aynı zamanda kamu oyunda da gereksiz bir tartışmaya fırsat vermemek için de dengeli davranmak gerekiyordu. Bu dengeli tutumu için Mücahit Yanılmaz’a teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.