Elazığ Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı Elazığ Belediyesi, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Elazığ Belediyesi, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı şahısların vatandaşlarımızı telefonla arayarak, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın ismini kullanıp kişisel bilgilerini istedikleri ve vatandaşlardan maddi taleplerde bulundukları tespit edilmiştir. Söz konusu dolandırıcılara itibar edilmemesini ve bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı davranmalarını önemle rica ederiz" denildi.

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