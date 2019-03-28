Elazığ Belediyesi,5 yılda 489 milyon liralık yatırım yaptı

Elazığ’a 5 yıl içerisinde toplam 489 milyon TL yatırım yaptıklarını belirtenBaşkan Mücahit Yanılmaz, Türkiye’nin kaynak ve finans bölümü en iyi olan belediyelerden biri olduklarını söyledi.

AK PartiGenel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 5 yıllık görevi süresince yapılan hizmetlerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Belediye Meclis Toplantı Salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yanılmaz, yaklaşık 2 saat süren toplantıda Kültürpark, Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı, Cip Barajı Mesire Alanı, Çöpten Enerji, ELBÜS, alt ve süt geçitler, parklar, yeni açılan yollar, çevre düzenlemeleri,fuar, kültür ve sosyal etkinlikleri dahil ana başlıklarla yapılan projeleri tek tek anlattı.

"Bütçemizin ortalama yüzde 46’sını yatırıma ayırmışız "

5 yıllıksüre içerisinde Elazığ’a toplam 489 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Burada da Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz. Bizim toplam bütçemizin ortalama yüzde 46’sını yatırıma ayırmışız. Türkiye ortalaması yüzde 20’nin altındadır. 5 yıllık süre içerisinde1milyar621 milyon TL’lik giderimiz olmuş. Yine bu süre zarfında 1 Milyar 614 milyon TL’lik gelirimiz olmuş. Yaklaşık bir denge bütçeyi ortaya koymuşuz. Doğrudan temin miktarını hep azaltmışız. Bizim 160 milyon TL’lik doğrudan temin yapma imkanımız var iken biz bunu yüzde birler civarına indirmişiz. Yani 16 milyon TL’lik doğrudan temin yapmışız.Biz 150 milyon TL doğrudan temini yapmamışız, onu ihale bölümüne aktarmışız. 5 yıllık süre içerisinde toplam 898 Milyon TL’lik ihaleye çıkmışız. 898 milyon TL’lik ihale bedeli, belediyemize olan güven, alıcılarının ücretlerinin zamanında ödememizden dolayı büyük kırımlarla gitmiş ve 658 milyon TL’ye bu ihaleleri yapmışız. Bizim ihaleden yapmış olduğumuz tasarruf 240 milyon TL’dir” dedi.

2014 yılında belediyeyi devraldıklarında toplam borç miktarının 151 milyon TL olduğunu aktaran Başkan Yanılmaz, “2014-2019 yılları arasındaki borçlanma miktarımız, 140 milyon TL’dir.Belediyenin şuanda toplam 292 milyon TL bir borcu var. Buna karşılık bir de alacağımız var. Tahakkuk etmiş olan toplam alacak miktarımız 114 milyon TL’dir. Birde 21.01.2019 tarihi itibari ile TOKİ ile protokol imzalayıp, belediyemize aldığımız ve tapusu belediyemizde olan, gelir kaynağı olarak değerlendirecek olan arazimiz var. TOKİ bu güne kadar 3 bin dönem arazi üzerine iş yaptı. Elazığ belediyesi 3 bin dönüm araziden 1 metrekare faydalanamadı. 2014’ten sonra biz böyle olmaz dedik. Elazığ’da iş yapıyorsanız, belediye bundan faydalanacak dedik. Protokol imzaladık. Elazığ’da hazine arazilerinden iş yaptığınız arazilerin yüzde 35’i belediyenin olacak. İlk yüzde 35’lik bölümünü aldık" diye bilgi verdi.

"Elazığ, Türkiye’nin kaynak ve finans bölümü en iyi olan belediyelerinden biridir"

Son güne kadar işleri en iyi şekilde takip ettiklerini dile getiren Yanılmaz, “21.01. 2019 tarihi itibari ile tapusu belediyemize geçmiş olan arazilerin nakit değeri 108 milyon TL’dir. Yine asri mezarlığında aile mezarlığı oluşturduk. Oraları bir aile mezarlığını 20 bin TL’den satışını yapıyoruz. Oradan gelecek gelir de 60 milyon TL’dir. Bunlar kasadaki para gibidir. Hazır orada duruyor ve değerlendirilecek. Bunların toplam ile birlikte TOKİ’den ön protokolünü yaptığımız şuanda Zafran bölgesinde yapılandırmasını gerçekleştirdiğimiz ve Elazığ belediyesine girdi olan arsada 250 Milyon TL’dir.Yani özetlersek, 292 milyon TL’lik borcakarşılık, belediyenin alacakları ve kaynağı çevirebileceği toplam miktar, 533 milyon TL’dir .31 Mart’ta sonra ben burada yokum. Ancak bürokrat arkadaşlarımız burada. Elazığ belediyesinin bilgileri ve evrakları burada. Bu rakamlarda en küçük bir yanlışlık var diyenler olursa eğer, ben ne zaman nerede isterseniz döner gelirim. Bu kaynakların nasıl kaynaklar olduğunu anlatırım. Dolayısıyla Elazığ Belediyesi bugün Türkiye’nin kaynak ve finans bölümü en iyi olan belediyelerden biridir” şeklinde konuştu.

Bundan sonraki süreçte yine Elazığ’ın hizmetinde olacağına değinen Yanılmaz, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları’nın seçimi kazanacağı ve şehirdeAK belediyeciliğin devam edeceğini sözlerine ekledi.