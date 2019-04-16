Elazığ 3.8 ile sallandı
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.16 Nisan 2019 Salı 21:17
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan deprem saat 20.47 sıralarında 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 6.98 km derinliğinde meydana gelen deprem bazı bölgelerden hissedildi.
İki hafta önce Sivrice ilçesi Kavaklı köyü merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çevre köylerdeki evler hasar görmüştü.
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