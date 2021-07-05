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Biyografi Elayis Tavşan kimdir? Elayis Tavşan nereli? Elayis Tavşan hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Elayis Tavşan kimdir? Elayis Tavşan nereli? Elayis Tavşan hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş Yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı Elayis Tavşan için, teknik direktör Sergen Yalçın’ın onayını bekliyor. Peki Elayis Tavşan kimdir? Elayis Tavşan nereli? Elayis Tavşan kaç yaşında? Elayis Tavşan hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 13:18:00 - 2021-07-05 13:18:36
Elayis Tavşan kimdir? Elayis Tavşan nereli? Elayis Tavşan hangi takımlarda oynadı?

Elayis Tavşan, 30 Nisan 2001 Hollanda / Rotterdam doğumlu futbolcu. Elayis Tavşan’ın annesi Türk, babası ise Surinamlı’dır. Kanatlarda ve orta sahanın merkezinde görev yapabilen Elayis Tavşan, Sparta Rotterdam altyapısından yetişmiştir. Elayis, çeşitli alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı’nın formasını da giymiştir.

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