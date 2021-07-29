El Turco kimdir? El Turco kimlerdir? El Turco kime denir?

TRT Türk’te yayınlanan ‘El Turco Belgeseli’, önceki yüzyılda Osmanlı topraklarından yeni hayallerin peşinde Güney Amerika’ya göç eden Osmanlıların hikâyesini anlatıyor. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı. TİKA, bugün pek çoğu kimliklerinden habersiz ya da kimliklerine ilgisiz El Turco’ların izini belirginleştirmeye çalışıyor.

El Turco kimdir?

El Turco, taşıdıkları Osmanlı pasaportuyla dillerini bilmedikleri, başka bir kıtanın başka bir ülkesine çalışmak için gelen Osmanlılara, gittikleri ülkelerde verilen isim. 1800’lü yılların sonundan itibaren Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinden özellikle, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Filistin gibi bölgelerden çok sayıda insan Güney Amerika’ya yapılan göç dalgasına katılıyor. Aralarında, Müslümanların da Ermenilerin de Marunîlerin de bulunduğu ama istisnasız hepsinin Osmanlı pasaportu taşıdığı bu insanların, gittikleri yerde ortak tanımladıkları isim ise El Turco oluyor.