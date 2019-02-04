0553 313 94 23

El Salvador'u bir Osmanlı torunu yönetecek

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador’a göçmüş olan Nayib Bukele en fazla oyu alan isim oldu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:28
El Salvador'u bir Osmanlı torunu yönetecek

Sağcı Ulusal Birlik İttifakı’nın (GANA) adayı Nayib Bukele geçerli oyların 360 bin 626’sını alıp ilk turun en fazla oy alan ismi oldu. Onu 222 bin 386 oyla Carlos Calleja ve 104.781 oyla Hugo Martnez takip etti.

İkinci turda seçilmesi bekleniyor

Nayib Bukele, ülkede devam eden çete şiddeti ve yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geleneksel partilerin yıpranmasını fırsat bildi. Bukele’nin 10 Mart’ta yapılacak ikinci turda en yüksek oyu alarak devlet başkanı seçilmesi bekleniyor. İHA'nın haberine göre; pek çok Bukele taraftarı oy vermeye Arap kıyafetiyle gitti. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla aynı kıyafetlerle sevinç gösterileri düzenlendi.

24 Temmuz 1981 doğumlu Nayib, Olga ve Armando Bukele’nin oğulları. Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile Orta Amerika ülkesine göçen Nayib’in kardeşleri ise Yamil ve Karim.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 08:28
  1. el salvador
  2. Sağcı Ulusal Birlik İttifak
  3. Nayib Bukele

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ26 dk önce
    boş haber.şuan filistindekilere araplara.o cografyalara sor bakalım.siz osmanlı torunumusunuz diye. adamlar güler size be
  • ÜmitÜmit37 dk önce
    Hiç ders almayan gaz alan gaz veren yazılarla olmuyor obama Başkan olunca müslüman bir adam ABD Başkan oldu diyenler müslüman katili obama dan ders almamış şimdide Osmanlıtorunu Başkan oldu başlıkları atıyorpeh peh vay vay demeye başladı yazık yazık

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Karayolları yol haritası trafiğe açık ve kapalı yollar KGM yol durumu
  1. Karayolları yol haritası trafiğe açık..
  2. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
  3. GÜNDEM / 4 Şubat 2019
  4. GSM borcu olanlar dikkat! Süre 28..
  5. Altın fiyatı yerel seçimlere kilitlendi
  6. İŞKUR kamu personel alımları KPSS'siz..
  7. İstanbullular dikkat! Trafik durma..
  8. New England Patriots, 6'ncı Super Bowl..
  9. Dolar, enflasyon öncesi yukarı yönlü
  10. Askerlik düştü mü son dakika..
  11. 04.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  12. Türkiye'de hava az bulutlu geçecek
  13. Kara yollarında durum
  14. El Salvador’un başına Osmanlı torunu..
  15. Esed rejiminden İdlib'e saldırı : 2 ölü
  16. BAE ve Suudi Arabistan ortak para..
  17. Irak'ta İranlıları taşıyan otobüse..
  18. Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme..
  19. 3. havalimanı personel alımı 3...
  20. Türkiye bahar havasına girdi! Hava...
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!

Günün Karikatürü

03 Şubat 2019
Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz
Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz