0553 313 94 23

El Salvador'dan ABD sınırında ölen baba kızın ailesine yardım sözü

El Salvador'un Filistin kökenli Devlet Başkanı Nayip Bukele, ABD-Meksika sınırında ölen El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ailesine yardım edeceğini açıkladı

27 Haziran 2019 Perşembe 22:22
El Salvador'dan ABD sınırında ölen baba kızın ailesine yardım sözü

ANKARA (AA) - El Salvador'un Filistin kökenli Devlet Başkanı Nayip Bukele, yeni hayat arayışıyla ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken dün Meksika sınırındaki Rio Bravo Nehri'nde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ailesine yardım sözü verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bukele, kurbanların cansız bedenlerini ülkelerine getirmek için devlet olarak üzerilerine düşeni yapacaklarını belirterek, "Aile yakınlarına ekonomik anlamda her türlü maddi desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

El Salvador Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, mağdurların yakınlarına maddi destek sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada halka tehlikeli rotalardan geçerek çocukların hayatlarını riske atmamaları uyarısında bulunuldu.

Kurbanların akrabası Enrique Gomez, sosyal medyadan yardım çağrısı yaparak, Meksika'da ölen akrabalarının cansız bedenlerini getirmek için hükümetten yardım talep etti.

Gomez, "Akrabalarımın cenazelerini getirmem için benden 7 ila 8 bin dolar talepte bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde yer alan habere göre, El Salvadorlu Martinez ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo Nehri'nden ABD'ye geçerken hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu için bekleyen Martinez, pazar günü ülkeye yasa dışı yollardan geçmeye karar vermişti. Önce kızıyla nehri geçen Martinez, onu ABD tarafında bırakıp eşi için geri dönerken suya kapıldığını gördü. Kızı için geri dönen Martinez, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak onunla can vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 22:22
  1. ABD
  2. El Salvador'un yeni Devlet Başkanı Filistin kökenli Nayip Bukele
  3. Enrique Gomez
  4. Meksika
  5. Oscar Alberto Martinez Ramirez
  6. Valeria'

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlıktan saldırı açıklaması!
    1. Bakanlıktan saldırı açıklaması!
    2. Çin ve Güney Kore liderleri G20..
    3. Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye rejim..
    4. Rıza Kayaalp, ikinci düğününü..
    5. Hakan Atilla kimdir, nereli, ve kaç..
    6. Nöbette silahı kazara ateş alan asker..
    7. Ülkede maden çöktü! Onlarca kişi öldü
    8. LGS tercihlerinde sıralama önemli mi?..
    9. 'Nerdesin aşkım' diye zırvalayan..
    10. İzmir'de iş yerine silahlı saldırı: 4..
    11. GÜNCELLEME- Kerkük'te bombalı..
    12. Başkan Tekin’e hediye edilen kutlama..
    13. ABD Ticaret Müsteşarlığının İZTO'daki..
    14. Yeni Başkan, Nurettin Oydu oldu
    15. Geri dönüşüm deposunda yangın
    16. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    17. Hakkari’de 1 asker kaza kurşunu ile..
    18. "1. Malatya Kayısı Festivali" başladı
    19. "Irak'ta idama ve müebbete mahkum..
    20. New York'ta küresel ısınmayla mücadele..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!