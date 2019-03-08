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El Salvador'da kürtaj yasası mağdurları

Yasayı ihlal etmekten 30 yıl hapse mahkum edilen üç kadın, 10 sene sonra serbest bırakıldı

08 Mart 2019 Cuma 10:02
El Salvador'da kürtaj yasası mağdurları

SAN SALVADOR (AA) - El Salvador'da kürtaj yasası çerçevesinde 30 yıl hapse mahkum edilen 3 kadın, cezalarının hafifletilmesi üzerine yaklaşık 10 sene sonra serbest bırakıldı.

El Salvador Yüksek Mahkemesi, kürtaj yaptırarak cinayet işledikleri gerekçesiyle yaklaşık 10 yıldır cezaevinde olan 3 kadının cezasında indirime gidilmesine hükmetti.

Mahkemenin kararı üzerine ağırlaştırılmış cinayetten 30 yıl hapse mahkum edilen 3 kadın, cezaevinde geçirdiği yaklaşık 10 senenin ardından serbest bırakıldı.

Kadınların sosyal ve ekonomik koşulların mağduru olduğunu tespit eden mahkeme, verilen ilk cezanın makul olmadığına karar verdi.

Kadınların 3'ü de düşük yaptıklarını ileri sürmüştü.

Kürtajın her durumda tamamen yasak olduğu El Salvador'da, 18 kadının daha kürtaj yaptırdıkları suçlamasıyla cezaevinde olduğu biliniyor.

Ülkede geçen yıl aynı yasa çerçevesinde 30 yıl hapse mahkum edilen başka bir kadın, cezasının hafifletilmesi üzerine yaklaşık 15 sene cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:02
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