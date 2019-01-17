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Hollandalı gazeteci El Nusra bağlantılı olduğu için sınır dışı edildi

Bugün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sınır dışı edildiğini açıkladığı Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın, El Nusra bağlantısından dolayı gönderildiği öğrenildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:48
Hollandalı gazeteci El Nusra bağlantılı olduğu için sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bugün, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın sınır dışı edildiğini söyledi.

Sınır dışı kararının, Boersma'nın Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulayan Altun, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir" bilgisini verdi.

Hollandalı isim Türkiye'den sınır dışı edildi!

Sınır dışı edilme sebebi El Nusra bağlantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımda, "Hollanda, Türkiye'ye bugün sınır dışı edilen gazetecinin Nusra Cephesi ile bağlantılı olduğunu söyledi. Hollanda'dan gelen istihbarat üzerine harekete geçtik ve ihtiyati tedbir aldık" ifadesini kullandı.

"Eğer güvenilir yabancı bir devletin istihbaratı size vatandaşlarından birinin terörle bağlantılı olduğunu söylüyorsa, riske girmezsiniz" ifadesini kullanan Altun, "Öyle bir sonuca neden vardıklarını açıklayacak Hollandalı yetkililerdir. Onların istihbaratının güvenilirliliği üzerine yorum yapmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:48
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  2. Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma
  3. sınır dışı
  4. El Nusra

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