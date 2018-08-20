El Kaide'nin üst düzey ismi drone ile katledildi

Cuma günü Yemenli yetkililerin ve yerel kaynakların açıklamalarına göre, ülkede ABD'nin insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda El Kaide bağlantılı üst düzey bir isim öldürüldü.

2009'da ABD'de bir yolcu uçağını düşürme girişimde de parmağı olduğu ifade edilen İbrahim Asiri'nin, El Kaide'nin bomba yapımından sorumlu üst düzey bir ismi olduğu belirtiliyor.

ABD, Asiri'nin öldürülmesinin grubun Batı'da saldırı düzenleme kapasitesine ciddi bir darbe vuracağını iddia ediyor. Yemen'de faaliyet gösteren Arap Yarımadası El Kaidesi benzer saldırılarda birçok liderini kaybetmişti.

SALDIRI MA'RİB İLİNDE OLDU

Mepanews'in haberine göre; yrel kaynaklar İbrahim Asiri'nin ölümüne yol açan saldırının, Yemen'in Ma'rib ilinde düzenlendiğini belirtti.

Bölgeden bir aşiret liderine dayandırılan açıklamada Asiri'nin iki ya da dört El Kaide mensubuile birlikte vurulduğu ifade edildi. Aynı aşiret lideri, Asiri'nin eşinin birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri tarafından esir alındığını ve daha sonra serbest bırakıldığını iddia etti.

ABD MUHBİRLERİ HER YERDE ARANIYOR

El Kaide konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Yemenli kaynaklar grubun, İbrahim Hasan Asiri'nin vurulmasına sebebiyet veren istihbaratı ABD'ye sağlayan casusları aradığını öne sürdü.

36 yaşındaki Suudi Arabistan asıllı El Kaide mensubunun, ABD'nin en çok arananlar listesinde olduğu biliniyordu. Asiri'nin güvenlik önlemlerine yakalanmayan gelişmiş patlayıcılar üretmeye çalıştığı belirtiliyordu. Bu paralelde ABD'li havacılık yetkilileri sivil uçuşlarda birçok yeni yasak kararına imza atmıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kimya okumuş olan Esiri, 2009 yılında Suudi Arabistan'da dönemin İçişleri Bakanı Muhammed bin Naif'in yararlandığı saldırıda da rol oynamıştı.