0553 313 94 23

El Kaide'nin üst düzey ismi drone ile katledildi

ABD'nin Yemen'de düzenlediği insansız hava aracı saldırısında El Kaide'nin üst düzey isimlerinden İbrahim Asiri'nin öldürüldüğü ifade ediliyor.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:12
El Kaide'nin üst düzey ismi drone ile katledildi

Cuma günü Yemenli yetkililerin ve yerel kaynakların açıklamalarına göre, ülkede ABD'nin insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda El Kaide bağlantılı üst düzey bir isim öldürüldü.

2009'da ABD'de bir yolcu uçağını düşürme girişimde de parmağı olduğu ifade edilen İbrahim Asiri'nin, El Kaide'nin bomba yapımından sorumlu üst düzey bir ismi olduğu belirtiliyor.

ABD, Asiri'nin öldürülmesinin grubun Batı'da saldırı düzenleme kapasitesine ciddi bir darbe vuracağını iddia ediyor. Yemen'de faaliyet gösteren Arap Yarımadası El Kaidesi benzer saldırılarda birçok liderini kaybetmişti.

SALDIRI MA'RİB İLİNDE OLDU

Mepanews'in haberine göre; yrel kaynaklar İbrahim Asiri'nin ölümüne yol açan saldırının, Yemen'in Ma'rib ilinde düzenlendiğini belirtti.

Bölgeden bir aşiret liderine dayandırılan açıklamada Asiri'nin iki ya da dört El Kaide mensubuile birlikte vurulduğu ifade edildi. Aynı aşiret lideri, Asiri'nin eşinin birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri tarafından esir alındığını ve daha sonra serbest bırakıldığını iddia etti.

ABD MUHBİRLERİ HER YERDE ARANIYOR

El Kaide konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Yemenli kaynaklar grubun, İbrahim Hasan Asiri'nin vurulmasına sebebiyet veren istihbaratı ABD'ye sağlayan casusları aradığını öne sürdü.

36 yaşındaki Suudi Arabistan asıllı El Kaide mensubunun, ABD'nin en çok arananlar listesinde olduğu biliniyordu. Asiri'nin güvenlik önlemlerine yakalanmayan gelişmiş patlayıcılar üretmeye çalıştığı belirtiliyordu. Bu paralelde ABD'li havacılık yetkilileri sivil uçuşlarda birçok yeni yasak kararına imza atmıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kimya okumuş olan Esiri, 2009 yılında Suudi Arabistan'da dönemin İçişleri Bakanı Muhammed bin Naif'in yararlandığı saldırıda da rol oynamıştı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:12
  1. irahim asiri
  2. elkaide
  3. yemen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    1. Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    2. Dev şirket İran'dan çekilme kararı aldı
    3. Kılıçdaroğlu'ndan Uras'ın eşine taziye..
    4. Dünya İnsani Yardım Günü
    5. Arefe günü acı haber! Akıma kapılan..
    6. Avcılar'da 5 katlı binada yangın!..
    7. Yerli Düşünce Derneği Zaferler Ayı..
    8. Tatil beldesi Bodrum'da şok görüntü!..
    9. Türkiye, ABD'yi uluslarası yargıya..
    10. Yolda yürürken kalp krizi geçirip can..
    11. Mesut Özil'e küstah saldırı: Irkçılık..
    12. Almanya bu yılı da lider kapatacak!..
    13. Görevi bugün devraldı! Yeni dönem..
    14. ABD ile Irak arasında kritik görüşme!
    15. Tamamı yerli ve milli… Türkiye..
    16. Beşiktaş dev transferi bitirdi! İşte..
    17. Fransa'da şarbon alarmı!
    18. Şanlıurfa'da otomobil istinat duvarına..
    19. Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye..
    20. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda