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El Kaide, Yemen’i haçlılardan kurtarmak için bir ordu kurdu

El Kaide, Yemen’i haçlılardan kurtarmak için bir ordu kurdu -El Kaide’nin Yemen kolunun “askeri lideri” Kasım El-Rimi, kendi ifadesiyle “Yemen’i haçlılar ve onların hain işbirlikçilerinden kurtarmak” amacıyla bir “ordu” kurduğunu söyledi

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
El Kaide, Yemen’i haçlılardan kurtarmak için bir ordu kurdu

El Kaide’ye bağlı internet sitesi El-Melehem’de yayınlanan ve El Rimi’ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında, “Aden-Abyane ordusunun, Yemen ulusunu ve dinini korumak amacıyla haçlıları ve hain işbirlikçi ajanlarını, onları zayıflatmak için vereceği yıpratma savaşıyla ülkeden kovacağı” öne sürüldü. “Aden-Abyane ordusunun” daha ilk evrelerde bulunduğunu kaydeden Rimi, “Silahlı militanlarım, geçen aylarda Yemen’in güneyinde ve doğusunda güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi ve taktiğimiz tuttu” ifadesini kullandı. “Bu safhada Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in ordusuyla kentlerde karşı karşıya gelmekten kaçınıyoruz, ama ülkenin birçok dağlık bölgesinde, sahillerde ve çölde güçlüyüz” diyen Rimi, ordusunun amacının, “cihad yoluyla bütün Arap yarımadasında şeriatı uygulayacak bir İslam halifeliği kurmak” olduğunu söyledi. Yemen’in başkenti Sana’daki ABD Büyükelçisi Gerald Feierstein, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin Yemen hükümetinin ve halkının işbirliğiyle El Kaide’nin Yemen koluna karşı mücadeleyi sürdürdüğünü ve Yemen’in sınırlarını güçlendirmeye devam ettiğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:57
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