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El Kabir Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal:"El Kabir artık Çaykur Rizesporlu. Yaşamında en başarılı olduğu, mutlu olduğu dönem burada olacak"- El Kabir:"Eski hocamla çalışacağım için mutluyum. Bir an önce sezonun başlamasını bekliyorum"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:43
El Kabir Çaykur Rizespor'da

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Faslı futbolcu Mostapha El Kabir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çayeli İlçe Gençlik Parkı'nda açık alanda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yöneticiler ve El Kabir katıldı. Kartal ve El Kabir'i taraftarlar alkış ve tezahüratlarla karşıladı.

İmza töreninde konuşan Kartal, transfer çalışmalarının devam ettiğini, El Kabir'i 1+1 yıllığına kadrolarına kattıklarını belirtti.

Bu birlik ve beraberliği sürdürüp, Rize'yi birleştirerek tek bayrak altında olacaklarını aktaran Kartal, "Başarı hepimizin. Birlikte başaracağız. Birlik ve beraberliği bozmadan başarı için herkes elini taşın altına koyacak." dedi.

Önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını kaydeden Kartal, "El Kabir artık Çaykur Rizesporlu. Yaşamında en başarılı olduğu, mutlu olduğu dönem burada olacak. Bundan son derece eminim. Rize'yi hiç unutmayacak. Buradaki birlik ve beraberliği unutmayarak sadece spor düşünecek. Sporu ile de örnek olacak." şeklinde konuştu.

Hiçbir futbolcuyu zorla Rize'de tutmayacaklarını vurgulayan Kartal, "Gitmek isteyen her futbolcunun önünü açacağız. Bundan önceki oynadığı kulüplerde El Kabir'in önünün açılmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

El Kabir'in sözleşmesinin Rize'yi severse devam edeceğini belirten Kartal, "Sevmezse kendisi bilir. Kağıt üzerinde sözleşme önemli değil. Önemli olan bizimle devam etmesi. Anlaşmamız 1+1 yılllık." diye konuştu.

Mostapha El Kabir ise şunları kaydetti:

"Burada olduğum için çok memnunum. Bu karşılama beni mutlu etti. Eski hocamla çalışacağım için mutluyum. Bir an önce sezonun başlamasını bekliyorum. Kamp benim için önemli. Amacım iyi şekilde sezona hazırlanmak."

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:43
  1. CAYKUR RIZESPOR
  2. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal
  3. Mustafa El Kabir
  4. transfer

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