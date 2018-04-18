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El işi ürünlerle evinizden para kazanın

21.yüzyılda gelişen ve değişen ekonomi, teknoloji ve nüfusla ve buna bağlı olarak gelen ihtiyaçlarla para kazanmanın farklı yolları da ortaya çıkmıştır. Eskiden ihtiyaçlar günümüze nazaran daha azdı. Ama bununla birlikte para kazanmak daha zordu. Bugün ise modern hayatın getirdiği lüks ile ihtiyaçların çoğaldığını bu yüzden de daha fazla para kazanmak gerektiğini düşünmekteyiz.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:11
El işi ürünlerle evinizden para kazanın

Bir mesaiye bağlı kalmadan yapabileceğiniz ürünleri veya yeteneğinize bağlı olarak üretebileceklerinizi evinizde oturarak bile alıcısıyla buluşturmanız mümkün. Yeter ki ne yapacağınıza karar verin ve biraz da emek verin. İşte size el emeği satışa sürebileceğiniz iş önerilerimiz...

ÖRGÜLER

Ananelerimiz, babaannelerimiz, annelerimizden çokça gördüğümüz el işi örgüler bugün çok trend. Bu avantajla sadece malzemelerini alarak öreceğiniz yelek, patik, kazak, atkı,bere, bebek kıyafetleri, oyuncak figürleri gibi ürünleri internet ortamında kolaylıkla satışa sunabilirsiniz.

NİKAH ŞEKERİ

Düğünlerin vazgeçilmezi alışveriştir. Ve bu telaşlı alışverişte gelin ve damadın en çok tercih edeceği ürünler şık ve bütçeye en uygunu olacaktır. Siz de toptancılardan alacağınız nikah şekeri malzemeleriyle evinizde kolaylıkla şık ve uygun maliyetli ürünler elde edebilir ve pahalı olan düğün alışverişlerinin tercih edilen markası olabilirsiniz.

ÇEVİRİ/ METİN YAZARLIĞI

Eğer bir yabancı dile sahipseniz sizin için internet üzerinden her zaman iş imkanı var demektir. İster özel müşterilerle isterse çeviri talebini karşılayan sitelere üye olarak çeviri işi alabilir ve her çevirdiğiniz metin karşılığında para kazanabilirsiniz.

Eğer bir yabancı dile sahip değilseniz ama çok iyi bir yazı yazma yeteneğine sahipseniz de metin yazarlığı veya web siteleri, bloglar, reklam firmalarının içerik ihtiyaçlarına yönelik yazı yazabilir ve yine her metin başına ücret alabilirsiniz.

TERZİLİK

Günümüzde tekstile harcanan para ve zaman oldukça fazla. Özellikle çalışan insanlar için tekstil alışverişine çıkmak, mağazalarda tek tek deneyerek üzerine uygun kıyafeti bulmak ciddi bir zaman kaybı. Eğer dikiş konusunda bilgi ve yeteneğe sahipseniz internet üzerinden özel siparişler alabilir ve geçiminizi bu çok ihtiyaca yönelik olan sektörden sağlayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:11
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