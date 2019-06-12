El işi göz nurlarını sergilediler

Adana’nın Pozantı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 2018-2019 Dönemi yıl sonu sergisi açıldı.

Serginin açılışını Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Taytaş birlikte yaptı.

Açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Taytaş, “Halk Eğitimi Merkezi olarak öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerimizin üstün emek ve özverili çalışmaları sonucunda oluşan el emeği, göz nuru ürünlerin sergileneceği yıl sonu sergimizde, sizlerle buluşmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyim. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün ‘Beşikten Mezara Kadar Eğitim’ ilkesi doğrultusunda tüm bireylere hizmet vermeyi Halk Eğitimi Merkezi olarak kendimize amaç edindik. Kurumumuzda 7’den 70’e her yaştan insanımıza bilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli eğitimler vermeyi amaçladık. Bu ilkeden hareketle; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında, yaptığımız alan çalışmaları sonucu 13 kurs merkezinde 78 kursiyerimize eğitim verdik. El sanatları ve giyim üretimle ilgili kültürel ve sanatsal kurslara da ağırlık verdik” dedi.

Taytaş, kadınların ekonomik anlamda kendilerine ve ailelerine katkı sağlamalarına vesile olduklarını belirterek, “Onların sosyal yönlerini güçlendirerek aynı zamanda unutulmaya yüz tutan değerlerimizi canlandırmayı arzu ettik. Kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla köylerde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik,kursların açılmasına vesile olduk. Bunun yanında İşkur ile imzalanan protokoller çerçevesinde meslek edindirme kursları düzenliyoruz. İlçe Jandarma Komutanlığı,İlçe Emniyet Müdürlüğü, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, İlçe Tarım Müdürlüğü, 80. Yıl Devlet Hastanesi ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde farklı alanlarda kurslar açtık. İlçemiz okullarında öğrenim görmekte olan Suriyeli öğrencilerimize Türk eğitim sistemine entegre olabilmeleri adına Türkçe Öğretimi kursları düzenledik. Lise mezunu öğrencilerimize yönelik açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız ile öğrencilerimize üniversiteye giriş sınavları için eğitimler verdik” diye konuştu.

Taytaş, Pozantı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında 141 adet kurs açarak 2 bin 110 vatandaşa eğitim verdiklerini kaydetti.

Sergi karate, folklor gösterisi, müzik dinletisinin ardından sergilenen ürünlerin gezilmesiyle son buldu.