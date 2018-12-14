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El freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı

14 Aralık 2018 Cuma 01:38
El freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, el freni çekilmeyen otomobilin hareket ederek uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selman Ç. idaresindeki 16 KDB 25 plakalı otomobil, Doğanyurdu Mahallesi mevkisindeki bir tepede, el freninin çekili olmaması nedeniyle aniden hareket ederek yaklaşık 6 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, Selman Ç. ve araçtaki Sinem Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 01:38
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