El freni çekilmeyen otomobil doğal gaz kutusuna çarptı Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin doğal gaz kutusuna çarpması paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin doğal gaz kutusuna çarpması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sandıklı’nın Hisar Mahallesi Afyon Caddesi üzerinde meydana geldi. 03 LN 273 plakalı araç sürücüsü Ali ihsan Gümüşhan, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket alan araç, kontrolden de çıkarak doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle gaz kaçağının meydana geldiği olay sonrasında mahalleli büyük panik yaşadı. Durumun polis ve doğal gaz ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerinde önlem alınarak gaz akışı kesildi. Mahallede korkuya neden olan kaza, güvenlik kameralarınca da saniye saniye görüntülendi.

Araç kaza yerinden çekilirken kaza ile ilgili soruşturma yapılıyor.

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