El freni çekilmeyen aracı durdurmak için önüne atladı Trabzon’un Ortahisar ilçesinde marketten alışveriş yapmak için aracından inen şoför el frenini çekmeyi unutunca Yavuz Bayraktar isimli şahıs arabayı durdurmak için önüne geçti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde marketten alışveriş yapmak için aracından inen şoför el frenini çekmeyi unutunca Yavuz Bayraktar isimli şahıs arabayı durdurmak için önüne geçti. Bayraktar’ın mücadelesi anbean kaydedildi.



Olay, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Yolun kenarında duran Yavuz Bayraktar, üzerine doğru gelen aracın şoförüne yer olmadığını anlatmaya çalıştı. Bütün çabalarına rağmen aracın üzerine doğru geldiğini fark eden Bayraktar, dikkatli baktığında aracın içerisinde şoförün olmadığını fark etti.Giden aracıönüne geçip durduran vatandaş bir faciayı engelledi. Bayraktar’ın bu mücadelesi bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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