El freni çekilmeyen araç çöp konteynerine çarptı Çorum’a el freni çekilmeyen bir otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi.

Çorum’a el freni çekilmeyen bir otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi.

Olay, Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilini park etmeyen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket eden otomobil yolun karşı tarafına geçerek yal kenarında bulunan çöp konteynerine çarptıktan sonra kaldırıma vurdu.

Bu anlar bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.