El freni çekilmeyen araç çöp konteynerine çarptı
Çorum’a el freni çekilmeyen bir otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi.13 Haziran 2019 Perşembe 14:07
Çorum’a el freni çekilmeyen bir otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi.
Olay, Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilini park etmeyen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket eden otomobil yolun karşı tarafına geçerek yal kenarında bulunan çöp konteynerine çarptıktan sonra kaldırıma vurdu.
Bu anlar bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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