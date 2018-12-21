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El-Fetih İsrail'le anlaşmaları iptal edebilir

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Muhammed Eştiye, İsrail'in saldırılara devam etmesi durumunda, aralarında yapılan anlaşmalara saygı duymayacaklarını söyledi

21 Aralık 2018 Cuma 05:29
El-Fetih İsrail'le anlaşmaları iptal edebilir

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Muhammed Eştiye, "Filistin yönetiminin işgal güçleri ile güvenlik ilişkilerine dair dosyası üzerine karar, alınmak üzere önümüzde duruyor." diyerek, İsrail'in saldırılara devam etmesi durumunda, aralarında yapılan anlaşmalara saygı duymayacaklarını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in tüm anlaşmaları bozduğuna dikkati çeken Eştiye, Filistin yönetiminin güvenlik ilişkilerine dair dosyasının masada olduğu ve buna ilişkin kararın, alınma aşmasında olduğu uyarısında bulundu.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, cumartesi günü Ramallah'taki Cumhurbaşkanlığında genişletilmiş Filistin liderler toplantısı yapılacağını söylemişti.

- Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da, son günlerde gerginlik giderek tırmanıyor.

İlk olarak 9 Aralık Pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılmasının ardından İsrail güçleri, başta Ramallah kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine yaptıkları baskınları artırmıştı.

Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de İsrail'in baskınına uğramıştı.

Batı Şeria'da yükselen gerilime katkıda bulunan Yahudi yerleşimciler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın öldürülmesi çağrısı yapmıştı.

Ofra saldırısından sorumlu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer (29) 12 Aralık'ta akşam saatlerinde Ramallah yakınında bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü. Aynı saatlerde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki çatışmada, 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde iki İsraillinin ölümünden sorumlu tutulan Eşref Nualve de İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

Doğu Kudüs'te 13 Aralık'ta bir Filistinli, iki İsrail polisini bıçakla yaralamasının ardından olay yerinde İsrail güçleri tarafından şehit edilmişti.

Perşembe günü yine Ofra yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında bir silahlı saldırının ardından iki İsrail askeri ölmüş, biri asker iki İsrailli ağır yaralanmıştı. Sonrasında İsrail güçleri Ramallah'ın giriş çıkışlarını kapatarak evlere yoğun baskınlar düzenlemişti. Aynı akşam, aracıyla saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşında bir Filistinli vurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde talimatlar vermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 05:29
  1. El-Fetih Hareketi
  2. Filistin
  3. İsrail

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