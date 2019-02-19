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El-Ezher Kurumu ve Mısır Müftülüğü başkent Kahire'deki intihar saldırısını kınadı

Mısır'da El-Ezher Kurumu ve Mısır Müftülüğü, El-Ezher Camisi’nin yakınında düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

19 Şubat 2019 Salı 02:47
El-Ezher Kurumu ve Mısır Müftülüğü başkent Kahire'deki intihar saldırısını kınadı

Mısır'da El-Ezher Kurumu ve Mısır Müftülüğü, El-Ezher Camisi’nin yakınında düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

El-Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesi ve ikisinin de yaralanmasına neden olan terör eyleminin en ağır ifadelerle kınandığı kaydedildi.

Güvenlik görevlilerinin şüphelileri takip ederek daha büyük bir saldırıyı engellediğine dikkat çekilen açıklamada, ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilendi.

Mısır Müftülüğü de saldırıyı kınayarak, terör örgütlerinin Mısır’daki güven ortamı ve istikrardan rahatsız olduklarını belirtti.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, Mısır Müftüsü Şevki Allam’ın saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilediği ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı 

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık'ın saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

El-Ezher Camisi’nin hemen arkasında yer alan Derb el Ahmar (Batıniye) bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında, 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 02:47
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